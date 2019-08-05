أوغندي جديد في الدوري المصري.. لاعب فايبرز إلى طنطا

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

تاديو لوانجا - طنطا

أعلن نادي فايبرز الأوغندي بشكل رسمي انتقال لاعب وسطه تاديو لوانجا إلى الدوري المصري من بوابة فريق طنطا.

وكشف النادي الأوغندي في بيانه الرسمي عن توقيع لوانجا على عقود انضمامه لـ طنطا لمدة ثلاث سنوات.

لاعب الوسط لوانجا انتهى عقده مع فايبرز الأوغندي الذي انضم له منذ موسمين، والآن يستعد لرحلة جديدة في الدوري المصري.

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صاحب الـ 25 عاما كان متواجدا في قائمة منتخب بلاده أوغندا في أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وشارك لوانجا أمام مصر وكذلك أمام زيمبابوي في دور مجموعات أمم إفريقيا.

وتحدث إدوارد جولولا المدير الفني لفريق فايبرز عن رحيل لوانجا قائلا: "لقد كان لاعبا هائلا داخل وخارج الملعب".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي الأوغندي "أود شكره بشكل شخصي على كل ما قدمه مع النادي وأتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".

ويعد لوانجا هو اللاعب الأوغندي الرابع الذي ينضم لفريق مصري في سوق الانتقالات الحالية، بعد انضمام لومالا عبده إلى بيراميدز وإيمانويل أوكوي إلى الاتحاد السكندري وخالد أوتشو إلى مصر للمقاصة.

ويستعد فريق طنطا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعدما نجح في الصعود للدوري الممتاز.

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