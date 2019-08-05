مدير نانت يعلن خضوع لاعب بيراميدز للكشف الطبي تمهيدا لضمه

قال فرانك كيتا المدير الرياضي لنادي نانت الفرنسي إن كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز يخضع لكشف طبي حاليا تمهيدا لحصول الفريق على خدماته.

وأشار موقع ديبور البيروفي إلى اقتراب اللاعب البالغ عمره 25 عاما من الانتقال إلى الفريق الذي احتل المركز 12 في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

ونشرت وسائل إعلام تصريح كيتا والذي يؤكد اقتراب اللاعب الأسبق لريال مدريد من الانتقال على سبيل الإعارة إلى نانت مع أحقية الأخير في شراء بينافينتي بعد انتهاء مدة الإعارة.

وشارك بينافينتي في 12 مباراة بالدوري المصري في الموسم الماضي وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولعب بينافينتي صانع الألعاب في الفريق الرديف لنادي ريال مدريد قبل الانتقال إلى إم.كي.دونز الإنجليزي. وحصل بيراميدز على خدمات اللاعب في يناير الماضي قادما من شارلروا البلجيكي.

ويمتد عقد بينافينتي مع بيراميدز إلى 2022.

وسيكون بينافينتي تاسع لاعب يرحل عن بيراميدز في سوق الانتقالات الحالية بعد محمد مجدي "أفشة" ومهند لاشين وشريف دابو وناصر منسي وعمر الميداني وأوكيتشوكو أزوبويكي وكينو ومحمد رزق.

وتعاقد بيراميدز مع دودو الجباس ومحمد عطوة وإسلام عيسى ومحمود حمادة ولومالا عبده وطارق طه وإبراهيم حسن وأحمد علي وجون أنتوي.

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