تقرير: كلوب طالب لاعبيه بالبقاء في ويمبلي لمشاهدة تتويج سيتي

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

عادة يخرج المهزوم سريعا، إحباطه وحزنه يدفعانه للهرولة بعيدا عن الأنظار، لكن مع نهاية مباراة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد، أراد يورجن كلوب توجيه رسالة للاعبي ليفربول الذين بقوا في الملعب لمتابعة فرحة المنافس بالتتويج وفقا لما ذكرته صحيفة ليفربول اكو.

كتبت الأخيرة أن لاعبي ليفربول لم يغادروا ملعب ويمبلي فور انتهاء المباراة بعدما طلب الألماني منهم مشاهدة رفع سيتي لكأس البطولة التي حصل عليها الأخير بركلات الترجيح.

ويبدو أن كلوب أراد تحذير نجومه من موسم جديد قد يواصل فيه سيتي هيمنته على الألقاب المحلية بعدما توج بالرباعية في الموسم الماضي، كأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري.

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كان سيتي متقدما في النتيجة حتى أدرك جويل ماتيب التعادل في الدقيقة 78، وفي اللحظات الأخيرة كاد محمد صلاح يسقط رجال جوسيب جوارديولا بضربة قاضية، لكن كايل ووكر حرمه ذلك بإبعاد استثنائي للكرة من على خط المرمى.

وفي ركلات ترجيح غير مضمونة، أهدر جيورجينيو واينالدوم ليفوز سيتي بالكأس.

مرارة خسارة الدوري بفارق نقطة في الموسم الماضي لا تزال تؤرق ليفربول الذي قدم مسيرة مميزة لكن من حصد البطولة في النهائية كان مانشستر سيتي.

سيناريو محبط، لا يأمل كلوب تكراره.

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