وزير الرياضة الجزائري مستندا على ما فعلته مصر: قادرون على تنظيم أمم إفريقيا 2021

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

شدد رؤوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري على قدرة بلاده على تنظيم منافسات أمم إفريقيا 2021، في حالة طُلب منهم ذلك.

أمم إفريقيا 2021 من المرجح إقامتها في يونيو 2021 في الكاميرون، ولم يجد أي جديد في نقل البطولة حتى الآن.

رؤوف سليم برناوي تحدث عن قدرة بلاده في تنظيم المسابقة، "في حالة تلقينا الضوء الأخضر من السلطات".

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وقال الوزير: "نعم قلت أننا مستعدون لتنظيم أمم إفريقيا في حالة تلقينا الضوء الأخضر من السلطات".

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة النهار الجزائرية "البعض أخذ هذا الأمر بسخرية، ولكنني أرى أننا نملك الملاعب اللازمة من أجل ذلك".

واستدل الوزير بتجربة تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019، ليصرح "مصر وضعت بعض الروتوش على ملاعبها لتكون جاهزة لتنظيم البطولة".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في سبتمبر من عام 2014 منح نسخة أمم إفريقيا 2019 لـ الكاميرون، قبل أن يعود لسحب التنظيم من البطولة في نوفمبر 2018.

سُحب التنظيم من الكاميرون، لتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 وإعطاء الكاميرون تنظيم نسخة 2021.

وتوج منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 في مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف مقابل لا شيء في النهائي.

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