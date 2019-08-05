بوتي: هنري لم ينجح مع موناكو لأنه لا يزال يفكر كلاعب

يرى إيمانويل بوتي نجم أرسنال وفرنسا السابق أن مواطنه تييري هنري لم ينجح في تجربته التدريبية الأولى لأنه ينظر للأمور بعقلية لاعب وليس مدربا.

ورحل هنري سريعا عن مقعد الرجل الأول في موناكو بعد خسارته 11 مرة في 20 مباراة فاز فيها 5 مرات فقط. وقاد هنري نادي موناكو، الذي لعب له، من أكتوبر 2018 إلى يناير الماضي.

وقال بوتي المتوج مع هنري بكأس العالم 1998:"تييري كان لاعبا رائعا. الكل يعلم ماذا قدم في الملعب. الآن يريد أن يكون مدربا وعمله الأول في موناكو لم يسر على ما يرام. أعتقد أنه لا يزال يفكر بعقلية لاعب".

وواصل بوتي في حوار مع مجلة Paddy Power "عليك تغيير العقلية، لا يمكنك إبقاء عقلية اللاعب إذا رغبت في التدريب. الطريقة التي تتكلم بها مع اللاعبين وتتحكم بها في الحصص التدريبية مهمة جدا. حتى لو كان أول عمل لك، اللاعبون سيختبرونك باستمرار. كلاعب، تييري كان رائعا وأتمنى يحقق نفس الأمر كمدرب، لكني أتذكر قول شيء له في أرسنال".

واستمر بوتي "قلت له: كلما سجلت هدفا، عليك أن تكون متواضعا أكثر وحاول التفاعل مع الجمهور، بدلا من العيش في عالمك الخاص. لم يعجبه كلامي".

على مدار عامين، عمل هنري مساعدا لروبرتو مارتينيز في الجهاز الفني لبلجيكا الذي قاد الفريق للفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم الأخيرة قبل أن يرحل بعد أشهر من البطولة.

وعرض موناكو على هنري تدريبه بعد رحيل المدرب ليوناردو جارديم وهو ما وافق عليه فورا نجم أرسنال السابق.

لكن التجربة انتهت سريعا بعد نتائج سلبية حققها موناكو جعلته يصارع من أجل البقاء في الدوري.

ولعب هنري وبوتي معا في أرسنال خلال موسم 1999-2000، وكان الثنائي عنصرا أساسيا في جيل ذهبي لفرنسا حقق لقب المونديال وفاز بيورو 2000.

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