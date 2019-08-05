كلوب: لم أرغب في رحيل مينيوليه

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رغبته حين طلب سيمون مينيوليه حارس فريقه الرحيل، لكنه شدد على أنه لم يقف في طريق الدولي البلجيكي.

فقد أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي التعاقد رسميا مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول، ليرحل عن صفوف بطل أوروبا بعد 6 مواسم قضاها مع الريدز وأنهاها بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو الماضي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه "إذا طُلب مني وضع قائمة بأكثر اللاعبين احترافية، والذين عملت معهم طوال مسيرتي التي تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، فبكل تأكيد سينافس مينيوليه على المرتبة الأولى. إنه يحظى باحترام لا مثيل له في غرفة الملابس، وبالإضافة إلى ذلك هو شخص رائع وحارس من طراز فريد أيضًا".

وأضاف "في الحقيقة أنا لم أرغب في رحيل مينيوليه، فهو يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون الحارس الأساسي لأي فريق في الدوري الإنجليزي. ولكن هذا الموقف شبيه بموقفنا تجاه رغبة لوكاس ليفا بالرحيل قبل بضعة مواسم. أحيانًا يرغب بعض اللاعبون الذين قدموا الكثير من أجل الفريق في الرحيل، ونظير احترافيتهم والتزامهم، لا يمكنك أن تقف أمام تلك الرغبة، وسيمون هو أحد هؤلاء اللاعبين".

واستمر "لقد أسدى مينيوليه خدمات عديدة ورائعة من أجل النادي، ولذلك لا يمكنني أن أقف في طريق اتخاذه لقرار سيؤثر بشكل إيجابي على مستقبله في الملاعب. أعتقد أنه قدم لليفربول ما يعطيه الحق في اتخاذ القرار المناسب له في هذه المرحلة. كلوب بروج محظوظون بتعاقدهم معه، وأعتقد أنه يستطيع اللعب لعشر سنوات أخرى بالنظر إلى حالته البدنية ومستواه الحالي".

وأتم "سأظل ممتنًا لسيمون دائمًا لكل ما قدمه من أجل الفريق خلال سنوات عملنا معًا، وأعلم أن زملاءه سيفتقدونه كثيرًا. ولكن ها نحن نودعه بذكريات سعيدة، ونتمنى له التوفيق ونؤكد له أن أنفيلد سيرحب به دائمًا إذا أراد أن يأتي إليه وأسرته في أي وقت".

وانضم أدريان حارس وست هام السابق لتعويض رحيل الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي غادر فجأة يوم الأحد.

فالحارس البالغ من العمر 32 عاما لم يكن صفوف أي فريق بعدما انتهى عقده مع وست هام هذا الصيف.

هذه هي الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف بعد ضم المدافع سيب فان دين بيرج من زفوله الهولندي وضم هارفي إيليوت من فولام.

ولعب أدريان 150 مباراة بقميص وست هام، ولن يكون لديه أي مشكلة في لعب دور الحارس الثاني خلف أليسون بيكر

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