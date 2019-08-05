حارس ليفربول الجديد: انضممت للريدز من أجل الألقاب ومنافسة أليسون

رفع أدريان حارس ليفربول الجديد راية التحدي في وجه أليسون بيكر الحارس الأساسي للفريق، مشددا على أنه يسعى للتتويج بالألقاب مع الريدز.

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين ضم الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد السابق.

وقال أدريان لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية بتواجدي في هذا النادي العريق ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ العمل داخل الملعب".

وأضاف الحارس الإسباني "لدي طموح كبير ولقد جئت إلى هنا من أجل الفوز بجميع الألقاب الممكنة ومنافسة أليسون على حراسة المرمى، وبالتالي دفع الفريق إلى الأمام".

وواصل "أريد الفوز بالألقاب، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق هذا الهدف. هذا الموسم سنشارك في العديد من المسابقات، وسنعمل على الفوز بها جميعًا. أتطلع لخوض مباراتي الأولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد من المباريات".

وينضم أدريان إلى صفوف ليفربول في صفقة مجانية بعد ست سنوات قضاها داخل جدران ويست هام، والذي كان قد انتقل إليه قادمًا من ريال بيتيس في صيف عام 2013 وخاض معه 150 مباراة.

انضمام أدريان جاء لتعويض رحيل الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي غادر فجأة يوم الأحد.

فقد أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي التعاقد رسميا مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول، ليرحل عن صفوف بطل أوروبا بعد 9 مواسم قضاها مع الريدز.

وذكرت جريدة إندبيندينت صباح الإثنين أن ليفربول يستعد للتعاقد مع الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر، وهو ما حدث عصر الإثنين.

هذه هي الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف بعد ضم المدافع سيب فان دين بيرج من زفوله الهولندي وضم هارفي إيليوت من فولام.

وأخبر مينيوليه، يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برغبته في الرحيل من أجل اللعب كأساسي، وهو ما لن يحدث في الريدز بسبب وجود المتألق أليسون بيكر.

البلجيكي مينيوليه صاحب الـ 31 عاما انضم لـ ليفربول قادما من سندرلاند في 2013.

وشارك مينيوليه في مباراتين فقط الموسم الماضي واهتزت شباكه 4 مرات.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، دافع مينيوليه عن قميص الريدز في 204 مباراة في كل البطولات واهتزت شباكه 239 مرة.

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