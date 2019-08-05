رسميا - ليفربول يضم أدريان حارس وست هام

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول يوم الإثنين ضم الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد السابق.

انضمام أدريان جاء لتعويض رحيل الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي غادر فجأة يوم الأحد.

فقد أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي التعاقد رسميا مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول، ليرحل عن صفوف بطل أوروبا بعد 9 مواسم قضاها مع الريدز.

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وذكرت جريدة إندبيندينت صباح الإثنين أن ليفربول يستعد للتعاقد مع الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر، وهو ما حدث عصر الإثنين.

فالحارس البالغ من العمر 32 عاما لم يكن صفوف أي فريق بعدما انتهى عقده مع وست هام هذا الصيف.

هذه هي الصفقة الثالثة للريدز هذا الصيف بعد ضم المدافع سيب فان دين بيرج من زفوله الهولندي وضم هارفي إيليوت من فولام.

ولعب أدريان 150 مباراة بقميص وست هام، ولن يكون لديه أي مشكلة في لعب دور الحارس الثاني خلف أليسون بيكر.

وأخبر مينيوليه، يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برغبته في الرحيل من أجل اللعب كأساسي، وهو ما لن يحدث في الريدز بسبب وجود المتألق أليسون بيكر.

البلجيكي مينيوليه صاحب الـ 31 عاما انضم لـ ليفربول قادما من سندرلاند في 2013.

وشارك مينيوليه في مباراتين فقط الموسم الماضي واهتزت شباكه 4 مرات.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، دافع مينيوليه عن قميص الريدز في 204 مباراة في كل البطولات واهتزت شباكه 239 مرة.

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ليفربول أدريان

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