تجربة مثيرة لا تتوقف.. أندريه بيير جينياك هدافا تاريخيا لتيجيريس المكسيكي

بات الفرنسي أندريه بيير جينياك الهداف التاريخي لفريق أونال تيجيريس المكسيكي بعدما رفع رصيده إلى 105 هدفا متخطيا توماس بوي.

اندريه بيير جينياك النادي : أولمبيك مرسيليا

الفرنسي انضم إلى صفوف النادي المكسيكي في 2015 ويراوده حلم الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس والتي خسر المباراة النهائية حينها أمام ريفر بليت.

ليستمر المخضرم في تجربته التي وصفها البعض بالجنون بعد الرحيل من مارسيليا الفرنسي صوب التجربة المكسيكية.

جينياك لم يسجل أي هدفا منذ مايو الماضي عقب نهاية الموسم، ليفشل في التسجيل خلال مباريات السوبر وكأس الدوري الأمريكي المكسيكي والجولات الأولى من الدوري.

تيجيريس حل ضيفا على أونام بوماس وظل التعادل السلبي حاسما للمواجهة حتى الدقيقة 89.

MUCHAS GRACIAS INCOMPARABLES! 105 dedicados a cada uno de ustedes y al @clubtigresoficial por permitirme cumplir el objetivo de ser el máximo goleador en la historia del club. #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/rRPSUQo7rb — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 4, 2019

ليستغل الفرنسي البالغ 33 عاما عرضية لويس رودريجيز ويسجل هدف الفوز القاتل برأسية متقنة.

ليقود فريقه لحصد 3 نقاط محققا الفوز الثاني بعد مرور 3 جولات من أبرتورا الدوري المكسيكي.

📸 El festejo del gol 1️⃣0️⃣5️⃣ en imágenes. 😎 #TestigosDeLaHistoriaTigre 🐯 📸 Mexsport pic.twitter.com/idXPRD62oh — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 4, 2019

وصار أونام بوماس أكثر فريق هز شباكه إلى جانب ناديي كلوب ليون وكويريتارو برصيد 9 أهداف.

أهداف جينياك جاءت بواقع 72 هدفا في الدوري، و21 في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري، هدفان في كأس المكسيك، 8 في دوري أبطال الكونكاكاف، هدف وحيد في كوبا ليبرتادوريس، 1 في بطولة بطل الأبطال.

الفرنسي حقق 4 ألقاب بقميص فريقه وفاز بجائزة الهداف مرتين، ولديه عقد يمتد حتى صيف 2021.

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