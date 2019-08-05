"بيض ودجاجة".. توقف مباراة هيراكليس في الدوري الهولندي بسبب اسم الملعب

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 14:44

كتب : إسلام أحمد

دجاجة في ملعب هيراكليس الهولندي

توقفت مباراة هيراكليس ألميلو وهيرنفين في الجولة الأولى من الدوري الهولندي بسبب إلقاء جماهير أصحاب الأرض "بيض ودجاج" على أرضية الملعب.

بعد بداية المباراة بدقيقتين اضطر الحكم لإيقاف المواجهة بسبب ما بدّر عن الجماهير التي ألقت البيض وكذلك دجاجة تواجدت على أرضية الملعب.

ويأتي ذلك اعتراضا من جماهير هيراكليس على تغيير اسم الملعب إلى "إرفي أسيتو" بدءا من الموسم الجاري ولمدة 10 سنوات بعد تغيير اسمه من "بولمان سيتديوم".

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سبب استياء الجماهير يأتي بسبب كلمة "إرفي" والتي تعني ساحة أو فناء بالهولندية وهو ما تسبب في غضب الجماهير ضد راعي النادي.

ولا يريد جماهير الفريق تسمية الملعب بتلك الكُنية التي تقلل من قيمة الملعب الذي يتسع إلى ما يقارب 13 ألف متفرج.

وقررت الشركة الراعية تغيير اسمه الملعب لساحة نظرا لأنه يُشعر العائلات كأنهم في منزلهم.

رجال الأمن قاموا بأزالة البيض من أرضية الملعب وكذلك الدجاجة من أجل إفساح المجال لعودة سير المباراة من جديد.

المباراة انتهت بخسارة كبيرة لهيراكليس برباعية دون رد في افتتاحية الدوري الهولندي الذي يحمل أياكس لقبه.

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