قائمة تضم بيكام وسترلينج.. ماجواير أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ

صار الإنجليزي هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم بعد إعلان انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

المدافع الأغلى في العالم، أصبح الإنجليزي الأغلى بعد الرحيل عن ليستر سيتي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ليتفوق ماجواير على مواطنه رحيم سترلينج الذي انتقل من ليفربول إلى مانشستر سيتي مقابل 57.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2015.

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ولا زال مانشستر سيتي يسيطر على القائمة بعدما ضم جون ستونز مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قادما من إيفرتون في 2016.

الإنجليزي الشاب آرون وان بيساكا انتقل مقابل 49.5 مليون جنيه إسترليني الصيف الجاري لصفوف الشياطين الحمر.

كايل واكر انتقل من صفوف توتنام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 47.3 مليون جنيه إسترليني صيف 2017.

المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند الذي احتفظ بلقب أغلى مدافع في العالم لفترة طويلة جاء في المركز الخامس بقيمة انتقال بلغت 41.4 مليون جنيه إسترليني قادما من ليدز يونايتد.

ويأتي ليفربول من خلف قطبي مدينة مانشستر، بضم كل من أندي كارول من نيوكاسل يونايتد صيف 2011 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، وأليكس أوكسلايد تشامبرلين من صفوف أرسنال مقابل 34.2 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي ضم داني درينكوتر من صفوف ليستر سيتي مقابل 34.1 ليصبح في المركز الثامن ضمن أغلى اللاعبين الإنجليز.

في المقابل انضم لوك شاو من صفوف ساوثامبتون إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014 مقابل 33.75 جنيه إسترليني.

ويتساوى مع شاو، الإنجليزي ديفيد بيكام الذي انتقل لريال مدريد الإسباني في صيف 2004 مقابل المبلغ ذاته.

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