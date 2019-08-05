رسميا - عودة من جديد.. ناينجولان إلى كالياري

أعلن نادي كالياري الإيطالي تعاقده مع البلجيكي رادجا ناينجولان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من إنتر الإيطالي.

متوسط الميدان البلجيكي المُلقب بالـ"نينجا" عاد ليرتدي قميص الروسوبلو من جديد بعدما سبق له ارتداء قميص 4 مواسم سابقا.

رحيل ناينجولان عن صفوف إنتر جاء بعد رفض الإدارة وأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد الاعتماد عليه في الموسم الجديد رفقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

البلجيكي انضم ليعوض رحيل نيكولو باريلا لصفوف إنتر، ليعود للنادي الصقلي من جديد بعدما شارك معهم خلال فترته الأولى في 137 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

وصرّح ناينجولان سابقا: "سعيد بالعودة إلى بيتي. اتخذت قرارا، كنت مجبرا بعض الشيء عليه، ولكن في النهاية اتخذت القرار وآمل أن أظهر هنا بشكل جيد".

وواصل لاعب الوسط البلجيكي في حديثه لـ توتوميركاتو: "لدي أولويات أخرى الآن، وهذا سهّل علي اتخاذ القرار".

ناينجولان يشير في أولوياته إلى زوجته المنحدرة من منطقة ساردينيا حتى تكون قريبة من عائلتها، إذ تحارب مرض السرطان.

وأضاف ناينجولان: "سأتحدى نفسي الآن، سأحاول إثبات خطأ قرار إنتر برحيلي".

اللاعب البالغ 31 عاما خاض الموسم الماضي 36 مباراة وسجل 7 أهداف وساهم في تأهل إنتر لدوري أبطال أوروبا.

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