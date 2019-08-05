مواجهات نارية في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم قرعة الدور التمهيدي الأخير المؤهلة لمجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

ويتأهل 6 أندية إلى دور المجموعات لتحجز مقعدها رفقة 26 ناديا.

ولم يتم حسم هوية المتأهلين للدور التمهيدي الأخير إذ يخوضون مباراة الذهاب 6 أو 7 أغسطس والإياب 13 و14 من الشهر الجاري من الدور الثالث.

وتعد المواجهات المقبلة نارية إذ تشهد تواجد أياكس الذي وصل لنصف نهائي النسخة الماضية، وبورتو الذي وصل لربع النهائي.

كما تتواجد أندية عريقة مثل سيلتك الأسكتلندي ودينامو كييف الأوكراني وبازل السويسري وكوبنهاجن الدنماركي في تلك المرحلة.

وجاءت مباريات الدور التمهيدي الأخير كالآتي

✨ #UCL play-off draw! ✨ Will your team reach the group stage? 🤔 pic.twitter.com/FgIUOwnLOx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 5, 2019

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الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري) × الفائز من (ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي).

الفائز من (كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي) × سلافيا براج التشيكي.

يونج بويز السويسري × الفائز من (سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي).

الفائز من (أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني) × الفائز من (باوك اليوناني × أياكس الهولندي).

الفائز من (بازل السويسري × لاسك النمساوي) × الفائز من (كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني).

الفائز من (أسطنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني) × الفائز من (كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي).

وتقام مباريات المرحلة النهائية ذهابا 20-21 أغسطس، وإيابا 27-28 من نفس الشهر.

ويلعب باوك الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة ضد أياكس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي النسخة الماضية.