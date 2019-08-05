تقرير: ليفربول يجد ضالته في حارس وست هام

يبدو أن نادي ليفربول وجد ضالته في إيجاد بديل للحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي رحل فجأة يوم الأحد.

فقد أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي التعاقد رسميا مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول، ليرحل عن صفوف بطل أوروبا بعد 9 مواسم قضاها مع الريدز.

وذكرت جريدة إندبيندينت صباح الإثنين أن ليفربول يستعد للتعاقد مع الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر.

فالحارس البالغ من العمر 32 عاما ليس في صفوف أي فريق حاليا، بعدما انتهى عقده مع وست هام هذا الصيف.

ولعب أدريان 150 مباراة بقميص وست هام، ولن يكون لديه أي مشكلة في لعب دور الحارس الثاني خلف أليسون بيكر.

ليفربول في صراع مع الزمن لانتداب صفقته الجديدة قبل يوم الخميس المقبل، وتحديدا قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بشكل رسمي في إنجلترا.

وأخبر مينيوليه، يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برغبته في الرحيل من أجل اللعب كأساسي، وهو ما لن يحدث في الريدز بسبب وجود المتألق أليسون بيكر.

البلجيكي مينيوليه صاحب الـ 31 عاما انضم لـ ليفربول قادما من سندرلاند في 2013.

وشارك مينيوليه في مباراتين فقط الموسم الماضي واهتزت شباكه 4 مرات.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، دافع مينيوليه عن قميص الريدز في 204 مباراة في كل البطولات واهتزت شباكه 239 مرة.

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