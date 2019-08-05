كلوب: 4 مباريات في 13 يوما؟ ليس من عاداتنا أن نشتكي

يرفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الشكوى من الجدول المضغوط الذي يبدأ به الفريق الموسم الجديد بعد انطلاقه يوم الأحد.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، قبل أن يفتتح الريدز الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ضد نورويتش سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليس لدي مشكلة في اللعب يوم الجمعة، وأعتقد أننا سيكون أمامنا وقتًا كافيًا للاستعداد لمباراتنا ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي".

وأضاف "هل أنا راضٍ عن اضطرارنا لخوض مباراتنا ضد ساوثامبتون بعدها بثلاثة أيام فقط؟ بالطبع لا، ولكن هذا هو واقع الأمر ويجب علينا التعامل معه".

ليفربول لعب ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، قبل ملاقاة نورويتش سيتي يوم الجمعة في افتتاح الدوري، ثم يتوجه إلى اسطنبول لملاقاة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء، على أن يعود الريدز لملاقاة ساوثامبتون السبت التالي، أي 4 مباريات خلال 13 يوما.

وأردف كلوب "سنعود من اسطنبول ثم سيكون علينا اللعب مجددًا يوم السبت، ولا يمكننا تغيير ذلك. جميعها ستكون مباريات قوية، ولكن هذا هو جدول المباريات وليس من عاداتنا أن نشتكي منه".

عن تعطش الريدز للفوز بالمزيد من الألقاب، أوضح "سنبذل كل ما في وسعنا. لقد أظهر اللاعبون تعطشًا كبيرًا للفوز على سيتي. أعتقد أن كلا الفريقين كانا يرغبان في الفوز باللقب، وهذا ما ظهر واضحًا خلال المباراة. لقد خضنا فترة تحضيرية صعبة ومررنا بظروف ليست هي الأفضل، ولكن الفريق لا يزال يتمتع بشخصية رائعة".

وأتم المدرب الألماني "لعبنا عددًا من المباريات ضد أندية قوية ولم نقدم أفضل أداء لنا، ولكن أعتقد أننا ظهرنا بمستوى مبشر للغاية في مباراة الدرع الخيرية".









































































































وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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