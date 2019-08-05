إصابة ميسي في تدريبات برشلونة وغيابه عن الجولة التحضيرية في أمريكا

تعرض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لإصابة عضلية في تدريبات الفريق يوم الإثنين أجبرته على الخروج نها، بجانب غيابه عن رحلة ناديه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"ميسي سيظل في برشلونة ولن يسافر مع الفريق إلى أمريكا، وعودته إلى التدريبات الجماعية ستكون مرهونة بفترة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها".

وكان برشلونة يستعد للسفر إلى أمريكا لخوض جولة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك ميسي صاحب الـ32 عاما يوم الإثنين في أول حصة تدريبية للفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، إلا أنه تعرض للإصابة.

واضطر ميسي لمغادرة تدريبات برشلونة بصحبة الأطباء الذين شخصوا إصابته بشد عضلي من الدرجة الأولى.

ويواجه برشلونة نظيره نابولي يوم 7 أغسطس في أمريكا، ثم مرة أخرة يوم 10 من نفس الشهر قبل أن يعود الفريق الإسباني إلى مدينته مرة أخرى.

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