تقرير: بالوتيلي إلى الدوري البرازيلي

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية أن المهاجم ماريو بالوتيلي بدأ التفاوض مع إدارة فلامنجو البرازيلي من أجل الانضمام لصفوفهم.

بالوتيلي النادي :

الإيطالي أصبح لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع مارسيليا الفرنسي.

ووفقا للصحفي الإيطالي "جانليوكا دي مارزيو" فأن بالوتيلي يتفاوض مع النادي البرازيلي في صفقة انتقال حر.

الإيطالي البالغ 28 عاما ربطته التقارير سابقا بالعودة من جديد للدوري الإيطالي.

الفريق البرازيلي يضم في صفوفه حاليا فيليبي لويس المنضم من أتليتكو مدريد ورافينيا المنضم من بايرن ميونيخ والهداف جابريل باربوسا لاعب إنتر الإيطالي السابق.

وقد يسير الإيطالي الذي لعب سابقا لقطبي ميلانو وليفربول ومانشستر سيتي على خطى البرازيلي أدريانو لاعب إنتر السابق الذي لعب لاحقا في مسيرته مع فلامنجو البرازيلي.

ويشارك فلامنجو في بطولة كوبا ليبرتادوريس إذ وصل لدور ربع النهائي وسيلتقي إنترناسيونال البرازيلي .

كما تحتل كتيبة المدير الفني جورج جيسوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.

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