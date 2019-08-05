سكاي: رين وبوردو في سباق للتعاقد مع كوسيلني

دخل فريقا رين وبوردو في سباق من أجل ضم لوران كوسيلني مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

لوران كوشيلني النادي : أرسنال أرسنال

وقال التقرير إنه سواء بوردو أو رين كلاهما لم يجتمع بعد مع أرسنال لمناقشة القيمة التي حددها النادي اللندني للتخلي عن خدمات صاحب الـ33 عاما.

أرسنال كان اشترط على كوسيلني الحصول على عرض يناسب طلباته المادية وتقييمه للاعب لكي يتركه يرحل عن صفوفه.

وقرر النادي اتخاذ إجراءات "تأديبية داخلية" ضد المدافع الفرنسي صاحب الـ33 عاما وذلك بعد رفضه السفر مع الفريق خلال الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد، في محاولة منه للضغط على الفريق للسماح له بالرحيل مجانا.

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن كوسيلني صاحب الـ33 عاما قد قال لإدارة أرسنال أنه يرغب في إنهاء عقده ورحيله مجانا خلال الصيف الجاري.

ونشر أرسنال بيانا رسميا قال فيه إنه "محبط" من سلوك قائده بعد عدم سفره صحبة النادي خلال الجولة التحضيرية.

فيما تحدث إيمري عن اللاعب وقال :"حاولت معه أن يتواجد برفقتنا في موسم الإعداد ويواصل العمل حتى يتم إيجاد حل لمشكلة تعاقده مع النادي".

وأضاف: "عندما قرر ألا يتواجد معنا في الجولة التحضيرية فإن الأمر الآن بات بينه وبين النادي لأنه قرر أن يكون خارج الفريق". (طالع بقية التصريحات من هنا)

المدافع الفرنسي انضم إلى أرسنال في صيف 2010 بمبلغ 12.5 مليون يورو قادما من لوريان، وينتهي عقده الحالي خلال صيف 2020.

وشارك قائد المدفعجية في 31 مباراة خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف.

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