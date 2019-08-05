مدافع ليفربول: سنظهر أمام نورويتش بمستوى أفضل مما قدمناه ضد سيتي

يتمنى أندي روبرتسون مداف ليفربول أن يتمكن فريقه من بدء موسم الدوري الإنجليزي بنفس القوة التي أنهى بها لقاء درع الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، قبل أن يفتتح الريدز الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ضد نورويتش سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يتطلع الجميع إلى بداية جيدة يوم الجمعة في بداية سباق الدوري الممتاز".

وأضاف "لقد قدم نورويتش سيتي موسمًا رائعًا العام الماضي واستحق التأهل، لقد شاهدت الكثير من لاعبيهم وهم فريق جيد للغاية، لذلك سيلعبون بكل ثقة، بعد تحقيق الصعود".

وأوضح "أنا أعلم كيف سيكون شعور ذلك وسيبحثون عن بداية جيدة لموسمهم، لذلك نحن نعرف انها لن تكون مواجهة سهلة. لكنني آمل أن يعرفوا أننا سنكون في مستوى أفضل بكثير بالنسبة للمباراة التي ستنطلق يوم الجمعة. الأمر يتعلق فقط بتقديم الأداء الصحيح، وهو ما أنا متأكد من أننا سنفعله".

تابع الظهير الأيسر: "نحن نعلم أننا فريق جيد ونعلم أننا هنا للمنافسة. نحتاج إلى إثبات ذلك مرة أخرى. لكن كما قلت، فإن الفرق الأخرى التي تأخرت قليلاً في الموسم الماضي ستشكل تهديداً أفضل مما فعلته في الموسم الماضي وسيكون مانشستر سيتي بالتأكيد هو الأبرز. لذلك سيكون موسما مثيرًا للاهتمام لكنه يمكننا المنافسة فيه بكل تأكيد".









































































































وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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