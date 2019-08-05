كلوب: نحتاج إلى 5 أسابيع للوصول إلى قمة اللياقة البدنية

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه يحتاجون إلى 4 أو 5 أسابيع حتى يصلوا إلى قمة اللياقة البدنية بعد البداية المبكرة للموسم.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، قبل أن يفتتح الريدز الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ضد نورويتش سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفريق أظهر أمام سيتي عزيمة كبيرة في الشوط الثاني، وفي الظروف الطبيعية، يحتاج اللاعبون لأربعة أو خمسة أسابيع للوصول لقمة لياقتهم البدنية".

وأضاف الألماني "لا أعتقد أن اللاعبين شعروا بالتعب في الشوط الثاني أمام سيتي، وقدموا أداءً جيدًا للغاية أرى أنه أفضل ما يمكن تقديمه ضد فريق كمانشستر سيتي".

وواصل "لازلنا في البداية، ولكن أعتقد أن كم الفرص التي سنحت لنا ضد سيتي تعطينا مؤشرا إيجابيا للموسم الجديد. بالطبع أن لست راضيًا عن النتيجة، ولكنني راضٍ تمامًا عن أداء الفريق، وهذا أمر مهم للغاية".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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