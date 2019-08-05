كلوب: نحتاج إلى 5 أسابيع للوصول إلى قمة اللياقة البدنية

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه يحتاجون إلى 4 أو 5 أسابيع حتى يصلوا إلى قمة اللياقة البدنية بعد البداية المبكرة للموسم.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، قبل أن يفتتح الريدز الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ضد نورويتش سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفريق أظهر أمام سيتي عزيمة كبيرة في الشوط الثاني، وفي الظروف الطبيعية، يحتاج اللاعبون لأربعة أو خمسة أسابيع للوصول لقمة لياقتهم البدنية".

أخبار متعلقة

جيمس ميلنر جاهز لافتتاح الدوري أمام نورويتش جوارديولا: ماجواير مدافع مميز.. لم نقدر على تحمل تكاليف الصفقة ومبروك لـ يونايتد برشلونة: لم نطلب نيمار من باريس.. حتى الآن ليس في حساباتنا سكاي: يونايتد ينسحب من صفقة ديبالا

وأضاف الألماني "لا أعتقد أن اللاعبين شعروا بالتعب في الشوط الثاني أمام سيتي، وقدموا أداءً جيدًا للغاية أرى أنه أفضل ما يمكن تقديمه ضد فريق كمانشستر سيتي".

وواصل "لازلنا في البداية، ولكن أعتقد أن كم الفرص التي سنحت لنا ضد سيتي تعطينا مؤشرا إيجابيا للموسم الجديد. بالطبع أن لست راضيًا عن النتيجة، ولكنني راضٍ تمامًا عن أداء الفريق، وهذا أمر مهم للغاية".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك مع دياز.. عقبتان حتى الآن وترحيب مبدئي

إمام عاشور لـ في الجول: كنت أسعد شخص في العالم بعد عودة مفاوضات الزمالك

الصفقة الـ 11 لـ الزمالك.. عاشور زملكاوي 5 سنوات

حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد

داريو دبواه.. مهرج موسيقى الروك الذي يكره كرة القدم

يورجن كلوب ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

"سعداء لتأكيد الخبر" رسميا – يونايتد يضم ماجواير 12 دقيقة | أوروبا
رسميا - عودة من جديد.. ناينجولان إلى كالياري 29 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف.. ما المواد التي اتهم كاف الترجي بعدم احترامها في لائحته 52 دقيقة | إفريقيا
تقرير: ليفربول يجد ضالته في حارس وست هام 57 دقيقة | أوروبا
مواجهات نارية في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا 57 دقيقة | أوروبا
كلوب: 4 مباريات في 13 يوما؟ ليس من عاداتنا أن نشتكي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك