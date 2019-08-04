رسميا - مينيوليه يرحل إلى كلوب بروج.. وليفربول يتحرك لإيجاد البديل

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي التعاقد رسميا مع سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول.

ليرحل الحارس البلجيكي عن صفوف بطل أوروبا بعد 9 مواسم قضاها مع ليفربول.

وكانت صحيفة تيليجراف البريطانية قد كشفت في تقرير حصري لها اقتراب مينيوليه بشدة من الانضمام لفريق كلوب بروج البلجيكي.

صفقة انتقال مينيوليه من ليفربول إلى كلوب بروح كلفت الأخير 6 ملايين جنيه إسترليني، وفقا للصحيفة الموثوقة.

وأخبر مينيوليه، يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برغبته في الرحيل من أجل اللعب كأساسي، وهو ما لن يحدث في الريدز بسبب وجود المتألق أليسون بيكر.

والآن ليفربول يتحرك سريعا في سوق الانتقالات من أجل إيجاد البديل.

ويرغب ليفربول في التعاقد مع حارس مرمى جديد ليكون الحارس الثاني بعد أليسون، وفقا لـ تيليجراف.

وسيكون ليفربول في صراع مع الزمن لانتداب صفقته الجديدة قبل يوم الخميس المقبل، وتحديدا قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بشكل رسمي في إنجلترا.

البلجيكي مينيوليه صاحب الـ 31 عاما انضم لـ ليفربول قادما من سندرلاند في 2013.

وشارك مينيوليه في مباراتين فقط الموسم الماضي واهتزت شباكه 4 مرات.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، دافع مينيوليه عن قميص الريدز في 204 مباراة في كل البطولات واهتزت شباكه 239 مرة.

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