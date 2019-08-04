بالفيديو - في الـ+90.. هدف سواريز يقود برشلونة للفوز على أرسنال

رفض لويس سواريز مهاجم برشلونة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة فريقه ضد أرسنال بالتعادل، ليسجل هدفا رائعا يقود به البارسا للفوز على المدفعجية.

برشلونة فاز على أرسنال بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب كامب نو في بطولة كأس جامبر الودية.

وشهدت المباراة الظهور الأول للثنائي أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج مع برشلونة في ملعب كامب نو.

تقدم أرسنال في الدقيقة 36 بهدف رائع سجله بيير إيميريك أوباميانج بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس نيتو.

قبل أن يتعادل برشلونة في الدقيقة 69 بهدف سجله ميتلاند نيليس مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه.

وشارك لويس سواريز في المباراة ليسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بطريقة رائعة ويمنح برشلونة انتصارا رائعا.

وتعد هذه المباراة الأخيرة لفريق أرسنال قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال يوم السبت المقبل ضد نيوكاسل في الجولة الأولى من البريميرليج.

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