أرقام في الجول - ظهور رائع لصلاح "المنحوس" أمام سيتي

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي - ليفربول

عاندته الكرة وأبت دخول مرمى مانشستر سيتي لتحرمه من التسجيل في كأس الدرع الخيرية، لكن الفرعون قدم مباراة ممتازة أمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبعاد تاريخي من كايل ووكر أحبط صلاح الذي كاد يكلل أداءه بهدف متأخر يقتنص لليفربول لقبا من أنياب رجال جوسيب جوارديولا.

تسديدتان في إطار المرمى، وهدف كاد يأتي لولا ووكر، لم يكن صلاح محظوظا يوم الأحد على ملعب ويمبلي.

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نجم مصر البالغ عمره 27 عاما كان اللاعب الأكثر محاولة على المرمى من جانب الفريقين، 10 تسديدات على مرمى كلاوديو برافو منها 4 بين العارضة والقائمين.

وكذلك كان الأكثر قياما بمراوغات ناجحة من بين كل النجوم الذين شاركوا في المباراة، 5 مراوغات.

عاب صلاح فقدان الكرة بسهولة أحيانا، فهو أكثر لاعب استلم الكرة بشكل خاطئ من قبل الناديين، 5 مرات.

واختتم صلاح ظهوره في المباراة بركلة ترجيح رائعة سدد معها الكرة في شباك برافو، لكن إهدار زميله جيورجينيو واينالدوم منح رفاق رحيم ستيرلينج الكأس.

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