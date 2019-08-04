مران الزمالك - ظهور عبد الشافي واستمرار تأهيل محمود علاء

ظهر محمد عبد الشافي في مران الزمالك اليوم الأحد من أجل تأدية البرنامج البدني المخصص له حتى يكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الفريق الأبيض.

وعاد محمد عبد الشافي للزمالك خلال الصيف الجاري بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع أهلي جدة السعودي.

وأدى مصطفى فتحي أيضا تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم رفقة عبد الشافي ليكون جاهزا للمرحلة المقبلة.

فيما استمر محمود علاء في الخضوع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاهلي الماضية والتي أبعدته عن المران.

كذلك انتظم المدافع محمد عبد الغني في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من آلام وجه القدم التي أبعدته عن المران في الأيام السابقة.

وخضع ثلاثي حراسة المرمى في الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي لتدريبات إضافية لرفع معدل اللياقة البدنية والفنية.

وشارك محمد عواد وأبو جبل في تقسيمة كرة القدم التي خاضها الفريق.

كما شارك التونسي حمدي النقاز في المران الجماعي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة.

ويواصل الزمالك استعداده لمواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل في ملعب بتروسبورت.

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