جوارديولا: ماجواير مدافع مميز.. لم نقدر على تحمل تكاليف الصفقة ومبروك لـ يونايتد

حرص بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تهنئة غريمه في المدينة مانشستر يونايتد، بعد اقتراب الأخير من التعاقد بشكل رسمي مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.

الإعلان الرسمي فقط يتبقى وبعد ذلك يصبح ماجواير مدافعا لـ مانشستر يونايتد وأغلى مدافع في التاريخ. (طالع التفاصيل)

جوارديولا الذي تُوج بلقب الدرع الخيرية بعد الانتصار على ليفربول، تحدث عن ماجواير قائلا: "هو مدافع من طراز عال جدا. مدافع مميز".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا مهتمين بضم ماجواير ولكننا لم نقدر على تحمل تكاليف الصفقة على عكس مانشستر يونايتد".

وتابع "يونايتد يمكنهم تحمل تكاليف الصفقة على عكسنا، وبالتالي مبروك لهم".

ماجواير صاحب الـ 26 عاما سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، متخطيا فان دايك. (تعرف على أغلى 10 مدافعين في العالم)

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