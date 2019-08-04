بالفيديو - القائم يمنع صلاح من هدف صاروخي في شباك سيتي

وقف قائم مرمى مانشستر سيتي في وجه نجمنا المصري محمد صلاح للمرة الثانية في لقاء الفريقين يوم الأحد.

يلعب ليفربول وسيتي مباراة الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي.

في الشوط الأول مر الدولي المصري من رقيبه وسدد كرة ارتطمت بالقائم.

من جديد عاند الحظ صلاح حين راوغ وسدد كرة قوية تصدى لها القائم في الشوط الثاني.

ليفربول مازال متأخرا في النتيجة بهدف حتى الدقيقة 70.