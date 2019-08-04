بالفيديو - القائم يمنع صلاح من هدف صاروخي في شباك سيتي
الأحد، 04 أغسطس 2019 - 17:30
كتب : FilGoal
وقف قائم مرمى مانشستر سيتي في وجه نجمنا المصري محمد صلاح للمرة الثانية في لقاء الفريقين يوم الأحد.
يلعب ليفربول وسيتي مباراة الدرع الخيرية في ملعب ويمبلي.
في الشوط الأول مر الدولي المصري من رقيبه وسدد كرة ارتطمت بالقائم.
من جديد عاند الحظ صلاح حين راوغ وسدد كرة قوية تصدى لها القائم في الشوط الثاني.
ليفربول مازال متأخرا في النتيجة بهدف حتى الدقيقة 70.
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