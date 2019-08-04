يخضع محمد عبد الغني اليوم الأحد فحص طبي لتحديد إمكانية مشاركته في تدريبات اليوم من عدمه.

وكان عبد الغني قد أجرى آشعة على قدمه اليسرى في ظل معاناته من آلام بها.

وخضع عبد الغني على أثرها لجلسات علاجية ولم يشارك بالتدريبات خلال اليومين السابقين.

وأثبتت الآشعة معاناة اللاعب من كدمة خفيفة في القدم اليسرى، وعلم FilGoal.com أن الفحص الطبي للتأكد من قدرة اللاعب على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام بطل الصومال يوم الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض عبد الغني الموسم الماضي 20 مباراة مع الزمالك في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

طالع أيضا:

رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا