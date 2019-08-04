خاص فحص طبي على قدم محمد عبد الغني لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - وليد أزارو - الأهلي - الزمالك

يخضع محمد عبد الغني اليوم الأحد فحص طبي لتحديد إمكانية مشاركته في تدريبات اليوم من عدمه.

وكان عبد الغني قد أجرى آشعة على قدمه اليسرى في ظل معاناته من آلام بها.

وخضع عبد الغني على أثرها لجلسات علاجية ولم يشارك بالتدريبات خلال اليومين السابقين.

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وأثبتت الآشعة معاناة اللاعب من كدمة خفيفة في القدم اليسرى، وعلم FilGoal.com أن الفحص الطبي للتأكد من قدرة اللاعب على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام بطل الصومال يوم الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض عبد الغني الموسم الماضي 20 مباراة مع الزمالك في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

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