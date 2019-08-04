بالفيديو - إبعاد القرن؟ ووكر ينقذ سيتي من لدغة قاتلة لـ صلاح

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

ووكر - محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أنقذ كايل ووكر فريقه مانشستر سيتي من خسارة كأس الدرع الخيرية في اللحظات الأخيرة بإبعاد رائع للكرة وهي في طريقها لمرمى النادي يوم الأحد.

وانطلق محمد صلاح نجم ليفربول نحو مرمى سيتي وسدد الكرة لترتد من دفاع الأخير فسدد صلاح الكرة مرة أخرى لكن هذه المرة برأسه لكن ووكر أبى استقبال هدف قاتل.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وركلات الترجيح تحسم المتوج.

أخبار متعلقة

رئيس الإسماعيلي: حصلنا على 35 مليون جنيه ومدبولي ودونجا في صفقة عواد لـ الزمالك ديلي ميل: ماندزوكيتش اتفق على البنود الشخصية مع مانشستر يونايتد بالفيديو - القائم يمنع صلاح من هدف صاروخي في شباك سيتي تريزيجيه والمحمدي يشاركان في فوز ودي جديد لأستون فيلا خلف الأسوار

طالع المباراة مباشرة من هنا

وسجل رحيم ستيرلينج هدف سيتي وأحرز جويل ماتيب هدف ليفربول.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة بين سيتي بطل الدوري وكأس الاتحاد وليفربول وصيف الدوري.

طالع أيضا:

رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: يونايتد ينحسب من صفقة ديبالا 2 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - الخطيب يجتمع بعبد الحفيظ وإكرامي ومؤمن زكريا 22 دقيقة | مصر
بالصور - الخطيب يفتتح غرف ملابس الأهلي الجديدة 24 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: لست نادما على وعد دوري الأبطال العام الماضي.. أكرره الآن مجددا 36 دقيقة | أوروبا
سيميوني: ريال مدريد ليس لديه أسلوب محدد في لعب كرة القدم 51 دقيقة | أوروبا
"نيمار" يسجل هدف انتصار الإسماعيلي وديا أمام بورفؤاد 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"

قد ينال إعجابك