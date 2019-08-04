بالفيديو - إبعاد القرن؟ ووكر ينقذ سيتي من لدغة قاتلة لـ صلاح

أنقذ كايل ووكر فريقه مانشستر سيتي من خسارة كأس الدرع الخيرية في اللحظات الأخيرة بإبعاد رائع للكرة وهي في طريقها لمرمى النادي يوم الأحد.

وانطلق محمد صلاح نجم ليفربول نحو مرمى سيتي وسدد الكرة لترتد من دفاع الأخير فسدد صلاح الكرة مرة أخرى لكن هذه المرة برأسه لكن ووكر أبى استقبال هدف قاتل.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وركلات الترجيح تحسم المتوج.

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وسجل رحيم ستيرلينج هدف سيتي وأحرز جويل ماتيب هدف ليفربول.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة بين سيتي بطل الدوري وكأس الاتحاد وليفربول وصيف الدوري.

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