كلوب: الأداء أهم من الانتصار اليوم.. لايزال بإمكاننا لعب كرة قدم مناسبة

لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بأي إحباط بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: يا له من أداء جيد جدا من الفريقين. الأداء كان قويا للغاية في الشوط الثاني".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "الفريقان تمتعان بفترة إعداد مشابهة".

وواصل "تحدثت مع دي بروين عقب المباراة وكلانا تحدث عن أننا لا نعرف حقا أين نحن حتى الآن".

وتابع "نحن استحقينا التعادل، وفي النهاية تصدي واحد حسم الأمر ولا يمكنني أن أكون محبطا. الأداء اليوم أكثر أهمية من الانتصار".

وأوضح "نحن نعلم أننا مازلنا هنا، ومازال بإمكاننا تقديم كرة قدم مناسبة".

وأكمل حديثه قائلا: "في الشوط الأول كان يمكننا أن نظهر بشكل أفضل ولكننا صنعنا الفرص أيضا، وفي الشوط الثاني قمنا ببعض التغييرات وفي النهاية لم يكن الحظ معنا".

وأتم "مبروك لـ سيتي".

وأكمل سيتي باعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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