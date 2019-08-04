رسميا – الصفقة السابعة.. الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير دمنهور

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعاقده مع حمد الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور.

حمد الزوي رُشح من قبل اللجنة الفنية في نادي الإسماعيلي، لتتحرك الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان وتنجح في التعاقد معه.

ووافق اللاعب على الانضمام لـ الإسماعيلي "رغم تلقيه العديد من العروض من أندية الدوري" وفقا للموقع الرسمي للدراويش.

ونال صاحب الـ 22 عاما استحسان اللجنة الفنية في الإسماعيلي التي حرصت على متابعة اللاعب في أكثر من لقاء مع دمنهور الموسم الماضي.

وشارك حمد الزوي في تدريبات الإسماعيلي ونال إشادة الجهاز الفني بقيادة محمود جابر.

وتعد صفقة الزوي هي الصفقة السابعة للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم بينسون شيلونجو ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي وبيكيتي سليفا وخليل حجي "نيمار" والعراقي همام طارق.

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