رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 10:58

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر رسميا لمدة خمس سنوات وحتى عام 2024.

وكان بن ناصر قد تألق مع منتخب الجزائر الفائز بلقب أمم إفريقيا الأخيرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكشف نادي ميلان عبر موقعه الرسمي ضم بن ناصر -21 عاما- إلى صفوف الفريق من إمبولي حتى عام 2024.

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ولد بن ناصر في فرنسا وانتقل إلى فريق أرسنال في صيف 2015 وشارك في 23 مباراة مع فريق الشباب ولعب مع الفريق الأول في نفس العام قبل أن ينتقل إلى إمبولي في 2017.

ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا للشباب تحت 18 و19 عاما قبل أن يختار في النهاية اللعب للمنتخب الجزائري بداية من 2016.

بن ناصر صنع 3 أهداف في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية وتواجد في التشكيل المثالي للبطولة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب.

الجزائري البالغ 21 عاما خاض 37 مباراة بقميص إيمبولي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وصنع 3 أهداف، لكنه فشل في قيادة الفريق للهروب من الهبوط.

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إسماعيل بن ناصر ميلان الجزائر

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