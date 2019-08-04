رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

قال رئيس الزمالك إن إدارة الإسماعيلي عرضت عليه ضم محمود متولي مدافع الفريق المنضم حديثا للأهلي إلا أنه رفض، وشدد على أن الأمر ذاته حدث مع محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز الذي انضم إلى القلعة الحمراء.

وصرح رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم" قائلا: "محمد عواد أفضل حارس مرمى في مصر، ولا يعمل بالسحر أو الشعوذة مثل غيره".

وأشار "لقد عرضت إدارة الإسماعيلي علينا ضم محمود متولي ضمن صفقة عواد وقلت لا أحتاجه ولدينا أفضل منه، خاصة أنه أجرى جراحة الرباط الصليبي أكثر من مرة".

وتابع "كذلك أفشة ووكيليه حضرا إلى مقر الزمالك قبل أيام، وتم تصويرهم في مكتبي صوت وصورة وإذا كنت أكذب، فليقوما بتكذيبي".

وأردف " كنت أتمنى ضم عمر جابر، واللاعب حاول أن يعود، ولكن إدارة بيراميدز فضلت تأجيل الأمر للعام المقبل مع وعد بتوقيع توأمة".

واختتم تصريحاته في هذا الشأن "أهلا بك في بيتك يا محمد عبد الشافي، فالمنتخب لم يجد حتى الآن ظهيرا أيسرا مثله، أما شيكابالا وعدته قبل عامين بأن ينهي مسيرته في الزمالك".

وانضم الثنائي محمود متولي ومحمد مجدي أفشة إلى الأهلي خلال السوق الصيفية الجارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفارس الأبيض قد أعلن عن ضم كل من، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وكريم بامبو وإسلام جابر، بجانب عودة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.

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