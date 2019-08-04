حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:03

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

قال حمادة صدقي مدرب الجونة السابق إنه لم يتحدث معه أي مسؤول بشأن توليه مهمة المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وذلك في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون".

وصرح صدقي "لم يتحدث معي أي مسؤول لكي أكون عضوا في الجهاز الفني للمنتخب مع حسام البدري أو حسن شحاتة أو أي مدرب آخر".

وأضاف "حسام البدري شقيقي الأكبر وكان قائدي في الأهلي وهو مدرب كبير ومخضرم، ولا أستطيع حسم قراري بالعمل معه كمدرب مساعد من عدمه لأنه لا يوجد عرض رسمي".

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وواصل "أشعر باستياء وحزن لطريقة اختيار الجهاز الفني الجديد للمنتخب، لأنه لا يوجد قواعد أو نظام أو لجنة مشكلة وإنما هي استفتاءات شعبية وبالونات إعلامية تسيطر عليها العلاقات والصداقات".

وأتم "نتمنى أن يكون الاختيار من خلال لجنة أو مسؤول دون محاولات جس النضب أو استقراء الرأي العام أو العلاقات مع وسائل الإعلام".

صدقي كان قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق أنه أنهى علاقته مع الجونة بعد فشل مفاوضات تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

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