خاص مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:14

كتب : أحمد الخولي

مدرج التتش

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن فريقه بصدد افتتاح المدرج الجديد بملعب التتش في الجزيرة، بجانب مقر جديد لجهاز الكرة سيشكل نقلة نوعية ستشرف الكرة المصرية. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح مرجان قائلا: "سيتم افتتاح المدرج الجديد في ملعب التتش ومقر لجهاز الكرة الجديد يوم الأحد بحضور مجلس إدارة الأهلي".

وأضاف "بخلاف المدرج سيكون مقر جهاز الكرة الجديد نقلة نوعية ستشرف الكرة المصرية".

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وواصل "المقر سيتضمن صالة جيم معدة وفقا لأحدث وأكثر الأجهزة المخصصة في هذا المجال عالميا".

وأكمل "كما يوجد وحدة استشفاء وسيتواجد بها أجهزة تم توقيع عقودها مع شركات متخصصة سيكون من شأنها القدرة على تأهيل اللاعبين من ضغط المباريات والإصابات".

وأتم "وستوجد وحدة علاج طبيعي وقاعة محاضرات ومكاتب إداريين وغرف خلع ملابس على أعلى مستوى ومركز تأهيل".

الأهلي بدأ أولى خطوات هدم مدرج التتش في عام 2015 أثناء وجود مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر، وجاء ذلك لأن مسؤولو الأهلي قرروا إعادة بناء المدرج القديم بعد تصدعه وكونه أصبح خطرا على الجماهير والعاملين واللاعبين.

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