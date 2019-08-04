عامر حسين: استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات بعد شهر من الآن

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري أن استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستقبال المباريات بعد شهر من الآن.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: "تلقينا تأكيدات من مسئولي استاد القاهرة تفيد بأن الملعب سيكون جاهزا بعد شهر من الآن".

وأضاف "وفقا للتأكيدات سنقوم بوضع استاد القاهرة في حساباتنا بعد شهر من الآن عند وضع جدول الدوري الجديد".

وشدد "الاستاد ما يزال يخضع لعمليات صيانة وإصلاحات عقب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة".

وأتم عامر حسين تصريحاته "ينتظر اتحاد الكرة وصول تأكيدات بملاعب الأندية في الدوري لتحديد موعد قرعة المسابقة المحلية".

وكان عامر حسين قد أشار أمس السبت إلى أن انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر.

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