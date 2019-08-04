الاتحاد المصري يقرر توحيد الكرة المستخدمة في الدوري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري بأقسامه المختلفة هذا الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة "بوما" العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة.

كما يتم الاتفاق مع الشركة على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزاد من تلك الكرات.

وكانت أندية الدوري الممتاز في المسابقة قد وافقت على هذا المقترح في اجتماعها أمس السبت بمقر الاتحاد المصري.

وأعلن الاتحاد المصري أمس السبت انطلاق مسابقة الدوري يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر (التي يتواجه فيها بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2017 - 2018) في 18 سبتمبر.

أما استكمال مباريات كأس مصر ستكون مباراة ثمن النهائي بين الأهلي وبيراميدز أحد يومي 16 أو 17 أغسطس بينما ربع النهائي في 28 من الشهر نفسه ونصف النهائي يوم 1 سبتمبر ويتبقى الإعلان عن المباراة النهائية.

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