مدرب الأهلي: مواجهة أطلع بره محفوفة بالمخاطر.. ونحترم كافة المنافسين

قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن مواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان في دوري الأبطال محفوفة بالمخاطر نظرا لأن الخصم مجهول بالنسبة لفريقه، مشيرا إلى أنه يسعى لاستغلال خوض مواجهتي الذهاب والإياب في مصر.

وصرح يوسف قائلا: "صعوبة مواجهة أطلع بره تكمن في غموض المنافس الذي يبقى مجهولا بالنسبة لنا، لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد، لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه للتحضر للمباراة بشكل جيد".

وأضاف "الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في المنافس، للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تكون مواجهاته دائما محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف نواجهه".

وواصل "الأهلي يحترم جميع منافسيه، سواء محليا أو إفريقيا، والتعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مباراة الذهاب مهمة للغاية ونسعى للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب".

وأتم "خوض مباراتي الذهاب والإياب ضد أطلع بره في مصر أمر إيجابي، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان ما يترتب عليه إرهاق اللاعبين، لذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر بحسم بطاقة التأهل للدور التالي مبكرا".

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

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