الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أطلع بره.. وجلستان لعبد الحفيظ

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

الأهلي

يواصل الأهلي تدريباته مساء الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة "أطلع بره" بطل جنوب السودان في دوري الأبطال.

وتشهد تدريبات الأهلي التركيز على الجانبين البدني والفني استعدادا للمرحلة المقبلة، التي ستشهد أيضا استكمال كأس مصر وخوض ضربة البداية في دوري الأبطال.

واستأنف الأهلي تدريباته بداية من يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق في ختام مسابقة الدوري.

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وانتظم الثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف في تدريبات الفريق يوم الإثنين بعد انتهاء الراحة السلبية يوم الأحد.

ويأتي ذلك بعدما قرر مارتن لاسارتي مدرب الفريق منح الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذي استأنف تدريباته يوم الجمعة.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلستين، الأولى مع سمير عدلي المدير الإداري بالفريق للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة "أطلع بره" والتي ستصل مصر قبل المباراة الأولى بـ72 ساعة.

والجلسة الثانية جاءت مع خالد محمود طبيب الفريق، وذلك للاطمئنان على حالة المصابين وكافة التفاصيل الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل الخاصة بهم.

وكان الجهاز الفني قد أكد من قبل على أن شريف إكرامي حارس الفريق المصاب بحاجة لأسبوعين للعودة للتدريبات الجماعية فيما يحتاج سعد سمير مدافع الفريق لـ3 أسابيع، أما محمد محمود لاعب وسط الفريق فبحاجة لشهر، ومؤمن زكريا جناح الفريق فبحاجة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة، وكريم وليد لاعب وسط الفريق يستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

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