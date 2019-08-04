رسميا - الإسماعيلي يضم جناح العراق

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:46

كتب : ياسر الشريف

همام طارق

أعلن النادي الإسماعيلي رسميا عن تعاقده مع همام طارق جناح العراق والملقب بـ "ميسي العرب" ضمن تدعيمات الفريق للموسم المقبل.

ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى بقدراته وامكانياته ويراه اضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية.

ولعب طارق، الجناح الأيسر، للقوة الجوية العراقي والأهلي والظفرة الإماراتيين وارتدى قميص الاستقلال لموسم وحيد.

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وشارك طارق في 16 مباراة مع الاستقلال في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وطارق لاعب أساسي في منتخب أسود الرافدين وشارك في 52 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.

وطارق البالغ عمره 23 عاما هو خامس لاعب يتعاقد معه الإسماعيلي في سوق الانتقالات الحالية بعد بيكيتي ومحمد حمدي زكي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا".

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة في الدوري المصري الممتاز والبطولة العربية.

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