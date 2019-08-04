رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

عمرو مرعي

قال رئيس نادي الزمالك إنه رفض التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز خلال السوق الصيفية الجارية، مشيرا إلى أنه سيتم حسم صفقة ضم إمام عاشور مهاجم غزل المحلة المعار لحرس الحدود.

إمام عاشور

النادي : حرس الحدود

عمرو مرعي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وصرح عبر برنامج "الزمالك اليوم" قائلا: "اعترضت على صفقة عمرو مرعي، مع احترامي له ولموهبته، ورغم جلسته مع أمير مرتضى وترحيبه باللعب للزمالك".

وأوضح "لكن أنا حزين لأن عمرو مرعي وقع معي على تعاقد ثم فضل السفر إلى تونس للانضمام للنجم الساحلي".

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وواصل "صفقة التعاقد مع إمام عاشور مهاجم حرس الحدود ستحسم خلال ساعات، وسينضم إلى تدريبات الزمالك اليوم الأحد".

وعن التفاوض لضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، اختتم رئيس الزمالك "لقد طلب ماجد سامي مالك وادي دجلة 3 لاعبين و30 مليون وحوافز مالية أخرى مرتبطة بعدد أهداف والبطولات، وقلت له إنه ليس ميسي مع احترامي له، ونحاول التوصل لاتفاق".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفارس الأبيض قد أعلن عن ضم كل من، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وكريم بامبو وإسلام جابر، بجانب عودة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.

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