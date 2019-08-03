عبد الحفيظ يتحدث عن مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موقف لاعبه مؤمن زكريا من الاستمرار مع الفريق.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وصرّح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه الرسمية: "مؤمن خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية".

وأردف: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق".

وأكمل: "من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة".

وأتبع: "هو متواجد مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل".

"تأتي تلك التصريحات مباشرة بعد تغريدة لـ مؤمن زكريا عبر تويتر، قال فيها:

الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين

دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.

مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع

طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 3, 2019

وتحوّل عبد الحفيظ للحديث عن سرعة انسجام الوافدين الجدد ضمن صفوف القلعة الحمراء: "الأهلي بيت كل لاعبيه، التعامل يتم باحترام وآدمية تليق بمكانة النادي الذي نمثله، مهما اختلفنا مع اللاعبين أو حدثت مشاكل أو أزمات".

وأكمل: "أتحدى أن يكون أي مسؤول في الأهلي خرج يوما ما وتحدث بالسوء عن أي لاعب، حتى لو كان هاربا، أو في حالة وجود خلاف بوجهات النظر أو رفض لتجديد التعاقد، لسنا هذه المدرسة تماما".

وأضاف: "الوافد الجديد يحضر على سُمعة النادي وهيبته وأفراده وتاريخه، ولذا لا يستغرق وقتا طويلا قبل الاندماج في المنظومة".

عبد الحفيظ كان حاضرا لاجتماع اتحاد الكرة صباح اليوم، وقد شدد على إصرار الأهلي على عودة الجماهير للملاعب المصرية في المسابقات المحلية: "بعد كأس الأمم الإفريقية والمشهد الحضاري الذي ظهرنا عليه في حضور الجماهير، لا أعتقد أننا مهيئين لأخذ خطوة إلى الوراء، بل نصمم على التقدم للأمام".

وأتم: "الأهلي أكثر نادي يستفيد بحضور الجماهير، والأكثر تضررا بغيابها".

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