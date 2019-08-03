بالفيديو - نجل مالديني يهدر ليخسر ميلان بركلات الترجيح أمام يونايتد

السبت، 03 أغسطس 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 يوم السبت في مباراة ودية بالكأس الدولية للأبطال استضافتها العاصمة الويلزية كارديف وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وكانت المباراة هي الإعدادية الأخيرة للناديين العريقين قبل انطلاق الموسم الجديد، وأهدر دانييل مالديني، نجل باولو مالديني أسطورة ميلان، ركلة ترجيح ليخسر فريق روسونيري المباراة.

وتقدم ماركوس راشفورد لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 14 بعد اختراقه لمنطقة جزاء ميلان من الجهة اليسرى وبعد 8 دقائق أدرك سوسو التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وأحرز ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 60 والذي سجله فيكتور لينديلوف في مرماه بالخطأ إثر ضربة رأس لسامو كاستييخو، وفي الدقيقة 72 سجل جيسي لينجارد ثاني أهداف يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي ركلات الترجيح سجل لميلان هاكان شالهانوجلو وجياكومو بونافينتورا وأندريه سيلفا ورادي كرونيتش وأهدر مالديني، بينما أحرز ليونايتد لينجارد وآشلي يانج وميسون جرينوود وأنجيل جوميس ودانيل جيمس.

وبذلك فاز يونايتد بمبارياته الست الإعدادية للموسم الجديد، هزم بيرث جلوري وليدز يونايتد وإنتر ميلان وتوتنام وكريستيانسوند وميلان.

بينما خسر ميلان للمرة الثالثة على التوالي في الكأس الدولية للأبطال بعد سقوطه أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا.

ويستهل يونايتد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه تشيلسي في 11 أغسطس، بينما تتأخر بداية ميلان لرحلته في الدوري الإيطالي والذي يلعب في الجولة الأولى ضد مضيفه أودينيزي في 25 أغسطس.

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