مران الزمالك – جلسة علاجية لثنائي الدفاع.. ومشاركة 18 لاعبا

غاب الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني عن التدريبات الجماعية لـ الزمالك بسبب الإصابة ليؤدي كلا منهما جلسات علاجية في صالة "الجيم".

الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها الصومالي في الـ 11 من شهر أغسطس الجاري في انطلاق منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة طارق يحيى – المدرب المؤقت لـ الفريق – راحة لـ عبد الغني من التدريبات الجماعية ليكتفي اللاعب بتدريبات في صالة الجيم.

ويعاني مدافع الزمالك من آلام في القدم اليسرى، ليؤدي تدريبات علاجية رفقة محمود علاء الذي يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة بعد إصابته في نهاية الدوري أمام الأهلي.

وواصل محمد عبد الشافي العائد من جديد لـ الزمالك، ومصطفى فتحي، التدريبات التأهيلية في صالة الجيم لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ثلاثي حراسة المرمى في الزمالك لتدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وشهد مران الزمالك مشاركة 18 لاعبا استعدادا لبداية مشوار الفريق الإفريقي.

شارك محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الرازق "شيكابالا" وكريم بامبو ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وحازم إمام، إلى جانب الثلاثي محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي، في التدريبات بشكل طبيعي.

بينما حصل باقي اللاعبين على راحة بإذن من الجهاز الفني.

وحرص طارق يحيى على تخصيص جزء بدني قوي على هامش مران الزمالك، الذي يؤديه اللاعبين تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز المدرب.

وقام الجهاز الفني بوضع أحزمة لقياسات بدنية للاعبين، لقياس معدل اللياقة والوصول به للمعدل المطلوب من كل لاعب.

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