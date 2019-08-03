رغم الخطأ الإداري.. البنزرتي يتحدى: سأنجح مع النجم بـ17 لاعبا كما فعلتها من قبل

قلل فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، من شأن الخطأ الإداري الذي سيحد من خياراته في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

إداريو النجم الساحلي ارتكبوا خطأ فادحا سيكلفهم خوض مباراتي دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا بقائمة تضم 15 لاعبا فقط.

وفي أول رد فعل من البنزرتي، صرّح المدرب التونسي المخضرم لموقع "الصريح" التونسي: "أنا واثق من النجاح".

وأتبع: "سأكون قادرا على التعامل مع الظروف المتاحة، تماما كما وصلت في السابق إلى نهائي كأس الكونفدرالية بـ14 لاعبا فقط رفقة الإفريقي".

البنزرتي صاحب التاريخ الطويل في البطولات الإفريقية، توج بدوري الأبطال عام 1994، وحل ثانيا عام 2010، ولعب نهائي النسخة الأخيرة كمدرب لـ الوداد المغربي أمام الترجي، بطولة لم يُحسَم بطلها حتى اللحظة وسط الكثير من الجدل المثار حولها عقب عدم اكتمال إياب الدور النهائي.

ويلتقي النجم الساحلي التونسي أمام هافيا كوناكري الغيني يوم 11، و23 أغسطس الجاري، في أولى صدامات الموسم الجديد للمسابقة القارية.

وكان موقع الصريح قد ذكر أن النجم الساحلي "ارتكب هفوة إدارية تسببت في إرساله قائمته منقوصة، وتضم 17 لاعبا فقط"، واصفل ما حدث بـ "الخطأ الفادح".

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النجم الساحلي اعتقدت أن فريقها معفي من اللعب في الدور التمهيدي، لتكتفي بإدراك 17 اسما في القائمة خلال فترة القيد الأولى.

لاحقا أيقنت الإدارة الخطأ وسجلت 10 لاعبين خلال فترة القيد الثانية، مع دفع غرامة 500 دولار عن كل لاعب، لكن هذا لن يسمح لهم بالظهور في أول مباراتين أمام هافيا كوناكري.

الأزمة تتضاعف للمدرب فوزي البنزرتي مع حقيقة أن كريم العواضي مُسجل في قائمة الـ17 رغم رحيله عن النادي، كما أن مكرم كريدان حارس المرمى مصاب، ليترك البنزرتي أمام خيار وحيد في هذا المركز هو مكرم البديري.

هذا يعني أن البنزرتي سيفتقد لخدمات صفقاته الجديدة التي لم يتم قيدها، على شاكلة سليماني كوليبالي، وسليم بوخنشوش، وحمزة لحمر، ويانيس تافر، وبلال الماجري، وعلاء الدين أيوب.

إقالة متوقعة

موقع "الصريح" عاد لاحقا وذكر نقلا عن مصادره، أن إدارة النجم الساحلي اقتربت من إصدار قرار بإقالة السكرتير العام المسؤول عن خطأ القيد الإفريقي.

النجم الساحلي وصل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي، لكنه ودّع البطولة أمام الزمالك بطل المسابقة.

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