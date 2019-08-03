تقرير - لوزانو طلب الرحيل من إيندهوفن.. ونابولي يترقب

أبلغ هيرفينج لوزانو جناح بي إس في إيندهوفن فريقه إنه يرغب في الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الجاري، ملقيا بذلك الكرة في ملعب نابولي لدفع السعر الذي يطلبه الفريق الهولندي لضم النجم المكسيكي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "فوتبول" الهولندية.

ويطلب إيندهوفن الحصول على مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات جناحه صاحب الـ24 عاما.

وأصبح لوزانو على قمة القائمة القصيرة الخاصة بنادي نابولي بعدما فشل سعيه لضم جيمس رودريجيز من ريال مدريد ونيكولاس بيبي جناح ليل الذي انضم إلى أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن لوزانو قد أخبر مدربه مارك فان بومل أنه جاهز للرحيل خلال السوق الصيفية الجارية.

وودع إيندهوفن دوري أبطال أوروبا بعدما خسر في الجولة الثانية من التصفيات بنتيجة 4-4 وبقاعدة الأهداف خارج الأرض بعدما فاز ذهابا في هولندا بنتيجة 3-2 ضد بازل وخسر في سويسرا بنتيجة 2-1.

وخلال مواجهة بازل، قام فان بومل بإخراج جناح لوزانو من المباراة الذي لم يتقبل ذلك التغيير قط وبدا غاضبا.

وفي المقابل لن يقبل إيندهوفن في تقليل المبلغ الذي يطلبه للتخلي عن خدمات جناحه.

وانضم لوزانو إلى إيندهوفن قادما من باتشوكا في صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك لوزانو خلال الموسم الماضي في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 12 آخرين.

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