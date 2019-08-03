بسبب قميصه.. برافو يشتري 4 منازل لمساعدة متضرري الحرائق في تشيلي

اشترى الحارس التشيلي كلاوديو برافو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي 4 منازل بشكل مجهول لمساعدة العائلات التي تشردت بسبب حرائق الغابات في تشيلي.

كلاوديو برافو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

حرائق التي دمرت أكثر من 1000 مبنى في النصف الأول من عام 2017 وتعرضت بلدة سانتا أولجا لأضرار بالغة.

برافو عرف أثار الدماء الحادث بعد قراءة طلب الطفل كاميلو البالغ 9 سنوات.

ميجيل ميلانجير جد كاميلو شرح ما قام به حارس منتخب تشيلي "لقد أجريت مقابلة مع حفيدي أثناء اندلاع الحريق وطلب الحصول على قميص برافو".

"لقد تواصل معه وأخبره أنه سيعطيه قميصه، بالإضافة إلى منزل، لم أكن أشعر أنني سألمس منزلي من جديد وكنت أفكر في كيفية إصلاحه، إنها مساعدة جاءت من السماء".

زوجة برافو زارت المنطقة لمؤازرة المتضررين ليواصل ميجيل "لقد دعوا حفيدي لحضور مباراة في الاستاد الوطني، إنها بادرة كبيرة للغاية".

كلاوديو برافو البالغ 36 عاما تعرض لإصابة مطلع الموسم الماضي غاب على إثرها عنما تبقى من الموسم مع مانشستر سيتي ومنتخب تشيلي.