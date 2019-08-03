تقرير - يونايتد لم يبد اهتمامه بضم ماندزوكيتش

لم يبد مانشستر يونايتد اهتمامه بضم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز".

وأشار التقرير إلى أن اسم ماندزوكيتش ظهر خلال مفاوضات مانشستر يونايتد ويوفنتوس لعقد صفقة تبادلية بين الطرفين لمبادلة روميلو لوكاكو لاعب الأول بباولو ديبالا لاعب الثاني.

وأوضح التقرير أن فكرة انضمام ماندزوكيتش إلى يونايتد من غير المرجح أن تحدث.

ويأتي هذا لأن مانشستر يونايتد يركز على اللاعبين من عمر 26 أو أقل، وهو ما انعكس على صفقاته خلال الصيف الجاري متمثلة في ضم دانييل جيمس وآرون وان بيساكا والصفقة المحتملة هاري ماجواير من ليستر سيتي.

في حين أن ماندزوكيتش بلغ عامه الـ33 ولا يناسب طريقة مانشستر يونايتد سواء في اللعب أو طريقة تفكيره في الصفقات.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قالت إن ماندزوكيتش سينضم إلى مانشستر يونايتد بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو.

الكرواتي الذي حل وصيفا للعالم مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، مدد تعاقده في أبريل الماضي حتى صيف 2021.

ولا يدخل المهاجم الذي يتقاضى 5.5 مليون يورو ضمن خطط المدير الفني الجديد ماورويسو ساري للموسم المقبل.

لاعب فولفسبورج وبايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد السابق، شارك مع يوفنتوس في 162 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 24 متوجا بـ 9 ألقاب مع السيدة العجوز.

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