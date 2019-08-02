بسبب حادثة سالا.. خليلوزيتش يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نانت بعد رحيله

لم يخف وحيد خليلوزيتش إحباطه بعد رحيله عن تدريب نادي نانت الفرنسي.

إيميليانو سالا النادي : كارديف سيتي نانت

المدرب ذو الأصول البوسنية انفصل رسميا عن نانت الذي قاده منذ أكتوبر 2018، وقد تحدّث إلى الصحفيين بعد إعلان القرار.

خليلوزيتش صرّح: "لدي مشاعر مختلطة ما بين غضب وحزن. ولكني غير نادم على أي شيء، أرحل مرفوع الرأس".

وأضاف: "سأرحل دون ضوضاء، فالفريق يجب أن يستعد للدوري الذي يبدأ قريبا دون ضوضاء، سأساند نانت دوما لما تبقى من عمري".

وأكمل: "انفصلت عن النادي بالتراضي دون أن أتقاضى أي أموال، هذا تصرف شجاع مني".

وشدد: "أعرف أنك تظنونني ذاهب إلى مكان آخر، ولكن حتى اللحظة، ليس لدي أي اتفاق".

وتأسف: "طموحي كان كبيرا لهذا الموسم، عملت 3 أشهر على هذا المشروع وتكوين فريق جديد، ولكن للأسف لم أحصل على ما أريده، وقد عدت إلى عائلتي حتى أتخذ القرار".

وعاد بذاكرته لمأساة وفاة لاعبه السابق إيميليانو سالا: "أشكر اللاعبين، تحدثت معهم، أشكر كل أفراد الطاقم، وأشكر جماهيرنا بحرارة من أعماق قلبي، فقد مررنا بأوقات صعبة كما تعرفون خلال مأساة إيميليانو (سالا)، والطريقة التي اتحدوا بها ووقفوا خلفنا، ستبقى محفورة دائما في ذاكرتي".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد ذكرت أن اتحاد الكرة سيجتمع بـ خليلوزيتش الأسبوع المقبل "لوضع النقاط على الحروف" بشأن تدريبه أسود الأطلس.

الصحيفة ذكرت أن ممثلي الاتحاد المغربي سيجتمع بالمدرب ذي الأصول البوسنية "لوضع النقاط على الحروف بخصوص الأمور التي تتعلق بإشرافه على المنتخب المغربي في الفترة المقبلة".

لكنها شددت في الوقت نفسه ان التوقيع الرسمي لم يتم بعد، خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام باتفاقه على عقد يمتد لـ5 سنوات على رأس القيادة الفنية لأسود الأطلس.

ونفى خليلوزيتش قبل ساعات في حديثه لـFilGoal.com، إمكانية توليه تدريب الزمالك في الوقت الحالي.

وقال خليلوزيتش: "تدريب الزمالك في الوقت الحالي ليس ممكنا على الإطلاق".

وأكمل: "لدي مشاريع أخرى في الوقت الحالي".

وأوضح "المشاريع الأخرى هي عروض أخرى أدرسها الآن".

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