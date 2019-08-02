كلوب: حالة ماني ستكون جيدة لأنه لا يشرب الكحول ولا يأكل كثيرا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، ثقته في الحالة البدنية للاعبه ساديو ماني الذي يقضي حاليا إجازته.

ماني شارك مع بلاده السنغال في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر ووصل بأسود التيرانجا حتى المباراة النهائية، مما تسبب في غيابه عن الانضمام لمعسكر الريدز الإعدادي للموسم الجديد.

كلوب وعند سؤاله عن حالة ماني المتوقع انضمامه للفريق بعد مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، أجاب: "دعونا نستكشف حالته أولا".

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وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "ساديو سيكون في حالة جيدة، لأنه لا يشرب (الكحول)، ولا يأكل كثيرا".

وأتم المدرب الألماني: "لديه برنامج تدريبي، تقريبا بدأ الركض بعد 10 أيام من الإجازة، لذا أعتقد أنه سيكون لائقا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى".

ليفربول يواجه مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل، مباراة يغيب عنها ماني بشكل مؤكد.

وعانى ليفربول من تأخر انضمام لاعبيه الدوليين إلى المعسكر الإعدادي، إذ شارك محمد صلاح في أمم إفريقيا، وشارك أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو في كوبا أمريكا، ولم ينضموا لزملائهم سوى يوم الإثنين الماضي.

ليفربول استعاد أيضا الثنائي نابي كيتا وجيردان شاكيري بعد تعافيهما من الإصابة.

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