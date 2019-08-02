أعلن أحمد كابوريا تجديد إعارته من الزمالك إلى طلائع الجيش، وذلك عبر FilGoal.com.

وصرّح كابوريا: "سألعب معارا من الزمالك إلى طلائع الجيش لمدة موسم آخر".

وكشف لاعب الوسط عن قرب الإعلان الرسمي: "انضممت بالفعل لمعسكر الجيش في برج العرب يوم أمس، ويتبقى التوقيع على العقود الرسمية، وهو ما سيتم خلال ساعات".

وأتم: "في حالة عدم عودتي للزمالك، فرغبتي كانت الاستمرار مع طلائع الجيش".

كابوريا (31 عاما) انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من المصري، قبل أن يخرج معارا إلى الاتحاد السكندري في الانتقالات الشتوية التالية.

وخرج كابوريا إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وخاضه مع 31 مباراة مسجلا 5 أهداف، وصانعا 3 أهداف أخرى.

اللاعب قدّم واحدة من أفضل مباريات مسيرته في مواجهة الجونة يوم 6 نوفمبر 2018، يومها سجل 3 أهداف وصنع هدفا وقاد الجيش لفوز عريض وصل قوامه إلى خماسية نظيفة.

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